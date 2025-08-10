Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk savunmaya takviye yaptı

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Ukrayna temsilcisi, 19 yaşındaki Brezilyalı sol bek Lucas Ferreira için Sao Paulo ile anlaşmaya vardı.

Shakhtar Donetsk, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 2 milyon euro bonus ödeyecek.

İki takım arasındaki anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10'luk pay maddesi de yer alıyor.

Brezilya ekibinde bu sezon 33 maçta süre bulan 19 yaşındaki Lucas Ferreira, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.