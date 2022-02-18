Arda Turan'ın hayal kırıklığı! Duyanlar inanamadı

18 Şubat 2022 Cuma 00:30 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 00:30

Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği uzun süredir merak ediliyordu. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla kötü performans sergileyen ve aldığı kilolarla gündem olan Arda Turan'a teknik direktör Domenec Torrent, yalnızca 12 dakika forma şansı verdi. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon yalnızca 9 maçta forma giydi ve 1 asist yapabildi.

ARDA TURAN, DOMENEC TORRENT İLE SADECE 12 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, bu sezon yalnızca 1 asistle takımına katkıda bulunabildi. Tecrübeli oyuncu, sık sık aldığı kilolarla gündem oldu. Sarı-kırmızılı teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde de 2 maçta sadece 12 dakika forma giydi. Turan, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

ARDA TURAN'DAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

35 yaşındaki deneyimli oyuncu, futbolu bırakma konusunda Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih Terim Hoca'yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİ

Domenec Torrent döneminde sadece 12 dakika forma şansı alan Arda Turan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maçta toplam 276 dakika forma şansı buldu. Sakatlıklardan kurtulamayan Turan, yalnızca 1 asistlik bir performans sergiledi.