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Spor

Arda Turan'ın hedefi Galatasaraylı Emre Kılınç

Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan gelecek sezon hazırlıkları kapsamında bonservisi Galatasaray'da bulunan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor.

24 Haziran 2023 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
Arda Turan'ın hedefi Galatasaraylı Emre Kılınç
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Geçtiğimiz sezon yaptığı dikkat çeken transferlere rağmen Süper Lig'e yükselemeyen Eyüpspor, transferde yine önemli adımlar atıyor.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor.

MKE Ankaragücü de, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SON KARAR VERİLECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık giden oyuncuların yeni sezonda takıma dönmesinin ardından kampta deneneceklerini söylemişti. Emre Kılınç için son kararın kampın ardından verilmesi bekleniyor.

Emre Kılınç'ın Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde 32 maça çıkan Emre Kılınç, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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