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Spor

Arda Turan'ın ilk resmi maçı Avrupa Ligi'nde! Beşiktaş ile rakip olabilir

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak. Arda Turan'ın başında olduğu takımın eleme turlarında Beşiktaş ile rakip olma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Haziran 2025 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Arda Turan'ın ilk resmi maçı Avrupa Ligi'nde! Beşiktaş ile rakip olabilir
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Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında teknik direktörlük görevine getirilen Arda Turan, kariyerinde yeni bir adım attı.

İLK RESMİ MAÇ AVRUPA LİGİ'NDE!

Shakhtar ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Turan, yeni takımındaki ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak.

Turnuvada grup aşamasına yükselebilmek için dört tur atlaması gerekecek olan Ukrayna temsilcisi tüm aşamalarda seri başı olarak yer alacak.

Arda Turan'ın takımı, herhangi bir turda elenmesi halinde yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

Shakhtar'ın Avrupa Ligi 1. eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle: AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Hacken (İsveç), Paks (Macaristan), Levski Sofya (Bulgaristan), Ilves (Finlandiya), Aktobe (Kazakistan), Priştine (Kosova), Zira veya Sabah (Azerbaycan)

1. tur kurası 17 Haziran'da çekilecek ve maçlar 10 ve 17 Temmuz'da oynanacak. Arda Turan yeni takımıyla ilk resmi maçına 10 Temmuz'da çıkacak.

BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞEBİLİR

Ukrayna temsilcisini ikinci turda ise daha ciddi rakipler bekliyor. Süper Lig'i üçüncü sırada bitirme şansını zora sokan Beşiktaş'ın ligi dördüncü tamamlaması halinde, bu turda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

Shakhtar'ın ikinci turdaki diğer muhtemel rakipleri arasında ise İskoçya'dan Hibernian ve Hollanda'dan Utrecht gibi takımlar bulunuyor.

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