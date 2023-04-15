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Spor

Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör olarak göreve başlayan Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Arda Turan'ın ilk transferi Galatasaray'dan
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Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da son veren Arda Turan, yoluna teknik direktör olarak devam ediyor. 36 yaşındaki genç teknik adam, 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Galatasaray'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Arda Turan, Eyüpspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak.

LİSANS EĞİTİMİ SÜRÜYOR

Arda Turan, şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen, UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitim alıyor.

İLK TRANSFER GALATASARAY'DAN!

Arda Turan, Eyüpspor'daki ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor.

YUNUS AKGÜN SÜRPRİZİ

Turan, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadroya dahil etmeyi planlıyor.

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Akgün'ün, Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde bu transfere sıcak bakacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistle oynadı. Genç oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. A Milli Takım'da 5 karşılaşmada sahaya çıkan Yunus, 1 gollük katkı verdi.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLUK YAŞADI

Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, 2018 yılında A Takım'a yükseldi. 2020 yılında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray'a döndükten sonra kadro derinliğinde forma şansı bulmakta zorluk yaşadı.

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