  Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
Spor

Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu

Arda Turan'ın çalıştırıcılığını yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in LNZ Cherkasy ile oynadığı maç, ilk yarının ardından bölgede ilan edilen hava saldırısı alarmı nedeniyle başlayamadı. Alarm sona erdikten sonra karşılaşmanın devam edeceği duyuruldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 14:54
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçta LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı, Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı başlayamadı.

"HAVA ALARMI SONA ERDİ"

Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mücadelenin saat 14.40'ta yeniden başlayacağı açıklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
