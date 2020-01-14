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Spor

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan yalanlama geldi

The Guardian'da Jonathan Liew’in yazısını ti'ye alan Arda Turan cephesi genç gazeteci hakkında 'Kafayı yemiş' yorumu yaptı.

14.01.2020  09:47 - Güncelleme: 14.01.2020  09:47

TM Dijital Haber Merkezi

İngiltere’nin prestijli gazetelerinden biri olan The Guiardian’da Jonathan Liew’in Arda Turan yazısı bir hayli dikkat çekti.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR YALAN GÖRMEDİM"

Tecrübeli futbolcunun Başakşehir’le yollarını ayırmasının ardından dünyanın en ünlü menajerlerinden biri olan Mino Raiola’yı aradığını iddia eden Liew’in, Arda’nın Raiola ile kendisine takım bulması yönünde bir telefon konuşması yaptığı belirtilirken, 53 yaşındaki İtalyan temsilcinin “senin son 2-3 senen baya olaylı geçti gazeteci dövmekten silahla hastane basmaya kadar. Başakşehir de bile yedek kaldın artık takımlar sadece futbolcunun geçmişine değil aile hayatına ve futbolcunun karakterine de bakıyor” yanıtını verdiği iddiası geniş yankı uyandırdı. Raiola’nın ifadelerine karşılık olarak “sen menajer misin hakim misin” diyen Arda Turan’a ‘Ben her ikisiyim’ cevabını veren Raiola’nın telefon konuşmasını sonlandırdığı bildirilirken, yazıya ironik bir şekilde yaklaşan Ahmet Bulut ise “Arda’nın Raiola’yı araması çok zoruma gitti! Hayatımda böyle bir yalan görmedim, insanlar kafayı yemişler” açıklamasında bulundu.

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