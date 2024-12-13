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Spor

Arda Turan'ın rekorunu kırabilir! Kenan Yıldız için rekor bonservis bedeli

Juventus ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı ismi Kenan Yıldız için rekor bonservis ihtimali gündeme geldi. Başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz devi 80 milyon euroyu gözden çıkardı. Transferin gerçekleşmesi halinde Arda Turan'a ait olan en fazla bonservis ödenen Türk futbolcu sıfatı Kenan Yıldız'ın olacak. İşte detaylar...

13 Aralık 2024 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Arda Turan'ın rekorunu kırabilir! Kenan Yıldız için rekor bonservis bedeli
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Juventus ve milli takımın yükselen değeri Kenan Yıldız'ın adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

İtalyan devindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız için sansasyonel bir iddia ortaya atıldı.

Kenan Yıldız'ın bonservisine dair İtalyan basınından flaş bir haber geçilirken, transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu uzak ara kıracak.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor. Haberde Kenan Yıldız'ın iyi performansını sürdürmesi halinde tek talibinin Aston Villa olmayacağı belirtildi.

ARDA TURAN'I GERİDE BIRAKABİLİR

Kenan Yıldız transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda milli futbolcu "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

An itibarıyla Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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