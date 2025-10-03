İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Arda Turan'ın Shakhtar'ı deplasmanda kazandı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Aberdeen'i 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

3 Ekim 2025 Cuma 00:29
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. hafta maçında Aberdeen ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Pittodrie'de oynanan maçı konuk ekip Shakhtar, 3-2'lik skorla kazandı.

Aberdeen, 8. dakikada Jesper Karlsson'un penaltı golüyle öne geçti.

Arda Turan'ın öğrencileri, 39. dakikada Yehor Nazaryna, 54. dakikada Lucas Ferreira ve 60. dakikada Pedrinho Henrique ile geri dönüp öne geçti.

İskoç ekibi, 69. dakikada Nicky Devlin ile maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Shakhtar, Konferans Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Aberdeen ise puanla tanışamadı.

Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Legia Varşova'yı konuk edecek. Aberdeen ise AEK deplasmanına gidecek.

