6 Kasım 2025 Perşembe
  • Arda Turan'ın Shakhtar'ı evinde rahat kazandı
Spor

Arda Turan'ın Shakhtar'ı evinde rahat kazandı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasında konuk ettiği İzlanda ekibi Breidablik'i 2-0 mağlup etti.

6 Kasım 2025 Perşembe 23:04
Arda Turan'ın Shakhtar'ı evinde rahat kazandı
UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırladı.

Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Henryk Reyman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın takımı Shakhtar, gruplardaki galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.

