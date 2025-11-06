Arda Turan'ın Shakhtar'ı evinde rahat kazandı

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırladı.
Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Henryk Reyman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.
Shakhtar Donetsk'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın takımı Shakhtar, gruplardaki galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı.
Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.