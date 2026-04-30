  • Arda Turan'ın Shakhtar'ı evinde yıkıldı... Tur umudu İngiltere'de
Spor

Arda Turan'ın Shakhtar'ı evinde yıkıldı... Tur umudu İngiltere'de

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'ı ağırlıyor. Polonya'da oynanan kritik mücadelede Turan'ın ekibi, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı evinde yıkıldı... Tur umudu İngiltere'de
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. Ukrayna ekibinin tek golü 47. dakikada Ocheretko'dan gelirken, konuk takımın golleri 1'de Sarr, 58'de Kamada ve 84'te Larsen'den geldi.

SHAKHTAR'IN UMUDU RÖVANŞ MAÇINDA

Rövanş öncesi dezavantajlı duruma düşen Shakhtar'ın tek umudu ise İngiltere'de oynanacak karşılaşma. 7 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak mücadelede Turan'ın ekibi, turu geçebilmek için gol yemeden en az 3 farklı galibiyet arayacak.

