19 Aralık 2025 Cuma
Spor

Arda Turan'ın Shakhtar'ı Konferans Ligi'nde son 16'da

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, adını son 16 turuna yazdıran ekipler arasında yer aldı.

19 Aralık 2025 Cuma 01:46
Arda Turan'ın Shakhtar'ı Konferans Ligi'nde son 16'da
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kalarak 13 puana ulaştı ve 6. sırayı elde etti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, doğrudan son 16 turuna çıktı.

Strasbourg ise Breidablik'i 3-1 mağlup etti ve lig aşamasını 16 puanla zirvede bitirdi.

İLK 8 VE PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

UEFA Konferans Ligi'nde Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca, ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Lausanne, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonoia, Noah, Drita, KuPS Kuopio, Shkendija, Zrinjski ve Sigma Olomouc, 9-24. sırayı elde ederek play-off'lara kaldı.

Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps, Dinamo Kiev, Legia Varşova, Slovan Bratislava, Breidablik, Shamrock Rovers, Hacken, Hamrun Spartans, Shelbourne, Aberdeen ve Rapid Wien ise ilk 24'ün dışında kalarak elendi.

  • UEFA Konferans Ligi
  • Arda Turan Shakhtar Donetsk
  • Son 16 Turu

