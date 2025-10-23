İSTANBUL 21°C / 18°C
Spor

Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada yıkıldı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nin 2. haftasında karşılaştığı Legia Varşova'ya son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi23 Ekim 2025 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada yıkıldı!
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan maçı Legia Varşova 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Legia Varşova, Rafal Augustyniak'ın 16. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Legia Varşova'da ilk golü atan Rafal Augustyniak, 90+4'te bir kez sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3 yaptı.

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.

