  • Arda Turan'ın Shakhtar'ı zirve yürüyüşünü sürdürdü!
Spor

Arda Turan'ın Shakhtar'ı zirve yürüyüşünü sürdürdü!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla puanını 57'ye çıkaran Shakhtar, en yakın rakibiyle farkı 6'ya yükseltti.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
Arda Turan'ın Shakhtar'ı zirve yürüyüşünü sürdürdü!
Ukrayna Premier Lig'de 21. haftanın erteleme maçında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi.

Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, henüz 2. dakikada Prosper Obah'ın golüyle öne geçti. Zorya Luhansk, 51. dakikada Navin Malysh ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada son sözü ise 82. dakikada penaltıdan Artem Bondarenko söyledi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk puanını 57'ye yükselterek en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı. Zorya Luhansk ise 32 puanda kaldı.

Arda Turan'ın öğrencileri ligde bir sonraki maçta Kudrivka deplasmanına konuk olacak. Zorya Luhansk ise Veres Rivne'yi sahasında ağırlayacak.

