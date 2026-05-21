  • Arda Turan'ın Shakhtar'ında 21 maç sonra ilk yenilgi!
Arda Turan'ın Shakhtar'ında 21 maç sonra ilk yenilgi!

Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk, sezonun son haftasında Kolos'a 1-0 mağlup oldu.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2026 Perşembe 18:47
Ukrayna Premier Lig'in 30. ve son haftasında şampiyon Shakhtar Donetsk, deplasmanda Kolos'u konuk etti.

Stadion Ukraina'daki karşılaşayı Kolos 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip 49. dakikada Ardit Tahiri'nin attığı golle öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Kolos'a 1-0 mağlup oldu.

21 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonuçla Arda Turan'ın ekibi ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Shakhtar ligde 21 maç sonra ilk kez kaybetti.

Shakhtar ligdeki son mağlubiyetini 5 Ekim 2025'te LNZ Cherkasy'e 4-1 yenilerek almıştı.

Şampiyon Shakhtar, Ukrayna Premier Lig'i 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 72 puanda tamamladı.

STEPANENKO FUTBOLA VEDA ETTİ

Kolos forması giyen eski Shakhtar ve Eyüpspor oyuncusu Taras Stepanenko, 60. dakikada yerini Elias'a bırakarak futbol kariyerini noktaladı.

