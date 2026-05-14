Ukrayna Premier Lig'inde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile Obolon Kiev arasında oynanan karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Arena Lviv'de oynanan mücadele, hava saldırısı alarmları nedeniyle defalarca durdu.

Saat 18.00'de başlaması planlanan maç, ilk hava saldırısı alarmı nedeniyle gecikmeli başladı. Maça hızlı başlayan Shakhtar Donetsk, henüz 18. dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ancak dakikalar sonra statta yeniden alarm çaldı.

Hakem oyunu durdururken iki takım futbolcuları ve teknik ekipler güvenlik protokolü gereği soyunma odasına gönderildi. Daha sonra maçın 19.45'te yeniden başlayacağı açıklandı.

Karşılaşma yeniden başlasa da kriz kısa sürede tekrar baş gösterdi. Bu kez ikinci hava saldırısı alarmı nedeniyle oyun yeniden durduruldu ve oyuncular tekrar sahayı terk etti.

Yaşanan kaos bununla da sınırlı kalmadı. Mücadelenin yeniden başlamasının ardından 25. dakikada üçüncü kez hava saldırısı alarmı verildi. Hakem oyunu bir kez daha durdururken futbolcular ve teknik ekipler güvenlik amacıyla soyunma odasına geçti.

"FUTBOLDAN ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Maç sonrası konuşan Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, yaşananların futbolun önüne geçtiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç teknik adam, "Bu şartlarda galibiyetin ya da mağlubiyetin anlamı yok. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. En önemli şey insanların hayatı" dedi.

Oyuncuların büyük stres yaşadığını anlatan Arda Turan, özellikle genç futbolcuların hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını vurguladı. Türk teknik adam ayrıca Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesini temenni etti.