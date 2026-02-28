İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! ''Kapımız her zaman açık''

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, yaptığı açıklamada Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını İzmir'de oynamak istediklerini söylemişti. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA'nın izin vermesi halinde Arda Turan ve ekibini Göztepe'de ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 14:20 - Güncelleme:
Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! ''Kapımız her zaman açık''
ABONE OL

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini söyledi.

Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, UEFA'nın izin vermesi durumunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arda Turan'ı Türk milleti olarak çok seviyoruz. Arda'nın da Göztepe'yi ve taraftarımızı çok sevdiğini biliyorum. Göztepe ailesi olarak, taraftarlarımızla birlikte Arda Turan'ı ağırlamaktan mutluluk duyarız."

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.

Arda Turan, dün yaptığı açıklamada, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

