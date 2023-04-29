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Spor

Arda Turan'ın yüzü bir türlü gülmedi

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor 0-0 berabere kaldı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Eyüpspor bu haftada da 3 puana hasret kaldı.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Arda Turan'ın yüzü bir türlü gülmedi
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla 8. beraberliğini yaşayan Eyüpspor puanını 59'a çıkardı. Beşinci kez berabere kalan Tuzlaspor ise puanını 38 yaptı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Hüsnü Emre Çelimli

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Rotman, Yahaya (Dk. 54 Iseka), Erol Can Akdağ (Dk. 89 Bünyamin Yürür), Nzuzi Mata (Dk. 71 Mehmet Coşkun), Adeniyi (Dk. 89 Moutari)

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Fethi Özer, Claro, Berkan Emir (Dk. 46 Umut Bulut), Melih Kabasakal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 Halil Akbunar (Dk. 69 Del Valle)), Recep Niyaz (Dk. 81 Thill), Ömer Bayram, Babel, Pa Dibba (Dk. 46 Sinan Kurt)

Sarı kart: Dk. 41 Ogün Bayrak (Tuzlaspor)

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