İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4224
  • EURO
    49,0936
  • ALTIN
    5642.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Turan'la anlaşamadı! Ayrılığı resmen duyurdular
Spor

Arda Turan'la anlaşamadı! Ayrılığı resmen duyurdular

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'te ayrılık çanları çalıyor. Shakhtar'ın sol beki Irakli Azarov, Arda Turan'ın göreve gelmesiyle birlikte azalan sürelerini gerekçe göstererek takımdan ayrılma kararı aldı.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 16:26 - Güncelleme:
Arda Turan'la anlaşamadı! Ayrılığı resmen duyurdular
ABONE OL

Shakhtar Donetsk ekibindeki kariyerine başarılı bir başlangıç yapmasına rağmen, Gürcü oyuncu, kulübün başına Arda Turan'ın geçmesinden sonra ilk 11'deki yerini kaybetti.

Bu durum nedeniyle Irakli Azarov, kulüpten kesin olarak ayrılma kararı aldı.

Ukrayna basınının duyurduğu habere göre, Azarov şu anda bir rotasyon oyuncusu olarak görev yapıyor. Haberin detaylarında oyuncunun istatistiklerine vurgu yapılarak bu sezon sadece 11 maçta süre alabildiği belirtildi.

Daha önce, futbolcuyla Marsilya, Napoli ve Celtic gibi kulüplerin ilgilendiği bildirilmişti. Oyuncunun kendisi de düzenli oynama pratiği istediği için aktif olarak transfer seçeneklerini arıyor.

Azarov, 3 milyon avro karşılığında Kızılyıldız'dan (Crvena Zvezda) Shakhtar'a transfer olmuştu. "Madenciler" (Shakhtar'ın lakabı) formasıyla 58 maça çıktı ve 8 asist yaptı. Bek oyuncusu, 2021 yılından bu yana Gürcistan Milli Takımı için de oynuyor.


ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.