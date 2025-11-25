Arda Turan'la anlaşamadı! Ayrılığı resmen duyurdular

Shakhtar Donetsk ekibindeki kariyerine başarılı bir başlangıç yapmasına rağmen, Gürcü oyuncu, kulübün başına Arda Turan'ın geçmesinden sonra ilk 11'deki yerini kaybetti.

Bu durum nedeniyle Irakli Azarov, kulüpten kesin olarak ayrılma kararı aldı.

Ukrayna basınının duyurduğu habere göre, Azarov şu anda bir rotasyon oyuncusu olarak görev yapıyor. Haberin detaylarında oyuncunun istatistiklerine vurgu yapılarak bu sezon sadece 11 maçta süre alabildiği belirtildi.

Daha önce, futbolcuyla Marsilya, Napoli ve Celtic gibi kulüplerin ilgilendiği bildirilmişti. Oyuncunun kendisi de düzenli oynama pratiği istediği için aktif olarak transfer seçeneklerini arıyor.

Azarov, 3 milyon avro karşılığında Kızılyıldız'dan (Crvena Zvezda) Shakhtar'a transfer olmuştu. "Madenciler" (Shakhtar'ın lakabı) formasıyla 58 maça çıktı ve 8 asist yaptı. Bek oyuncusu, 2021 yılından bu yana Gürcistan Milli Takımı için de oynuyor.



