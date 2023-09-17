Arda Turan'lı Eyüpspor, 1. Lig'i adeta sallıyor!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ile Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Eyüpspor oldu.

Gençlerbirliği'nin golünü 3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Eyüpspor'un golleri 13 ve 67. dakikada Gianni Bruno, 24. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi.

Eyüpspor'un önemli isimlerinden Caner Erkin, 5. haftada 3. asistini yaptı.

Bu galibiyetin ardından 5'te 5 yapan Eyüpspor puanını 15'e yükseltti. Gençlerbirliği 10 puanda kaldı.

1. Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a konuk olacak. Eyüpspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.