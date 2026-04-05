  • Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten 3 gollü galibiyet
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten 3 gollü galibiyet

Shakthar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında evinde Rukh Vynnyky'i 3-0 mağlup etti ve puanını 50'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 17:55
Ukrayna Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadelede ev sahibi Shakhtar Donetsk, rakibini 3-0 mağlup etti.

Shakhtar'a galibiyeti getiren goller 34 ve 62. dakikalarda Eguinaldo'dan, 88. dakikada ise Luca Oliveira Meirelles'ten geldi.

Bu sonucun ardından Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkarırken, bir maç eksiğine rağmen 50 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Ivan Fedyk'in çalıştırdığı Rukh Vynnyky ise 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki haftada Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy deplasmanına konuk olacak. Rukh Vynnyky ise sahasında Kolos'u ağırlayacak.

