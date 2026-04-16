Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde! Avrupa'da kupa yolunda...

Shakhtar Donetsk, deplasmanda AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi. Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

Ev sahibi AZ Alkmaar'ın gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti. Shakhtar Donetsk'in golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.

Ukrayna temsilcisi, yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

