UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

Ev sahibi AZ Alkmaar'ın gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti. Shakhtar Donetsk'in golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.

Ukrayna temsilcisi, yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.