Arda Turan'lı Shakhtar'dan tek gollü galibiyet

Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Shaktar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın ekibi Shaktar 1-0'lık skorla kazandı.

Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren gol 56. dakikada Valerii Bondar'dan geldi. Shakhtar Donetsk bu sonuçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak puanını 54'e yükseltti ve liderliğini güçlendirdi. Polessya ise 46 puanla 3. sırada kaldı.

Gelecek hafta Shakhtar Donetsk Zorya Luhansk'a konuk olurken, Polessya Obolon Kiev'i ağırlayacak.