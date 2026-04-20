  • Arda Turan'lı Shakhtar'dan tek gollü galibiyet
Spor

Arda Turan'lı Shakhtar'dan tek gollü galibiyet

Shakhtar Donetsk, Polessya Zhytomyr'yi 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Arda Turan'ın ekibi bu sonuçla puanını 54'e yükselterek liderliğini güçlendirdi.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Shaktar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın ekibi Shaktar 1-0'lık skorla kazandı.

Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren gol 56. dakikada Valerii Bondar'dan geldi. Shakhtar Donetsk bu sonuçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak puanını 54'e yükseltti ve liderliğini güçlendirdi. Polessya ise 46 puanla 3. sırada kaldı.

Gelecek hafta Shakhtar Donetsk Zorya Luhansk'a konuk olurken, Polessya Obolon Kiev'i ağırlayacak.

