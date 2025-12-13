İSTANBUL 12°C / 6°C
Arda Ünyay: Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım

Antalyaspor maçının ardından konuşan Galatasaraylı Arda Ünyay, Okan Buruk'un kendisine verdiği güvene layık olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Arda Ünyay, Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Arda Ünyay "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Arda Ünyay "Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullandı.

