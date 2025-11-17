Bu sezon kulüplerinde ve milli takımlar düzeyinde gösterdikleri performansla Avrupa futbolunun yükselen değerleri olarak gösterilen Arda Güler ve Kenan Yıldız için transfer söylentileri devam ediyor. Son olarak İspanya merkezli e-noticies sitesinde yer alan haberde iki genç yeteneğin dev bir takasın parçası olabileceği yazıldı.

JUVE'DEN ARDA GÜLER'E KARŞILIK KENAN YILDIZ

Haberde teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi getiren Juventus'un transferdeki ilk hedefinin Arda Güler olduğu ifade edildi. 20 yaşındaki orta saha için oldukça ısrarcı olan İtalyan devinin gelecek günlerde Real Madrid'in kapısını çalacağı aktarıldı.

Haberin detaylarında ise Juventus'un Arda Güler'i transfer etmek için Kenan Yıldız'ı takasta kullanabileceği öne sürüldü. Her iki Türk futbolcunun da iki dev kulüp arasındaki "tatlı bir takasın parçası" olabileceği bildirildi.

Öte yandan Çizme ekibine yakın kaynaklar Kenan Yıldız'ın vazgeçilemez olduğunu belirtirken Arda Güler'in de aynı şekilde Xabi Alonso'nun takımda gönderilmesini istemediği isimlerin başında geldiğini belirtti.

BU SEZON NE YAPTILAR?

Arda Güler bu sezon 16 maçta giydiği Real Madrid formasıyla 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Kenan Yıldız ise Juventus'ta 14 karşılaşmaya çıkarken 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.