İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,31
  • EURO
    49,0982
  • ALTIN
    5536.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda ve Kenan için takas iddiası! İspanyol basını yazdı
Spor

Arda ve Kenan için takas iddiası! İspanyol basını yazdı

Avrupa futbolunda iki genç Türk yıldızı kapsayan sürpriz bir takas ihtimali konuşuluyor. Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın, Real Madrid ve Juventus arasında olası bir takas planında yer alabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Kasım 2025 Pazartesi 21:25 - Güncelleme:
Arda ve Kenan için takas iddiası! İspanyol basını yazdı
ABONE OL

Bu sezon kulüplerinde ve milli takımlar düzeyinde gösterdikleri performansla Avrupa futbolunun yükselen değerleri olarak gösterilen Arda Güler ve Kenan Yıldız için transfer söylentileri devam ediyor. Son olarak İspanya merkezli e-noticies sitesinde yer alan haberde iki genç yeteneğin dev bir takasın parçası olabileceği yazıldı.

JUVE'DEN ARDA GÜLER'E KARŞILIK KENAN YILDIZ

Haberde teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'yi getiren Juventus'un transferdeki ilk hedefinin Arda Güler olduğu ifade edildi. 20 yaşındaki orta saha için oldukça ısrarcı olan İtalyan devinin gelecek günlerde Real Madrid'in kapısını çalacağı aktarıldı.

Haberin detaylarında ise Juventus'un Arda Güler'i transfer etmek için Kenan Yıldız'ı takasta kullanabileceği öne sürüldü. Her iki Türk futbolcunun da iki dev kulüp arasındaki "tatlı bir takasın parçası" olabileceği bildirildi.

Öte yandan Çizme ekibine yakın kaynaklar Kenan Yıldız'ın vazgeçilemez olduğunu belirtirken Arda Güler'in de aynı şekilde Xabi Alonso'nun takımda gönderilmesini istemediği isimlerin başında geldiğini belirtti.

BU SEZON NE YAPTILAR?

Arda Güler bu sezon 16 maçta giydiği Real Madrid formasıyla 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Kenan Yıldız ise Juventus'ta 14 karşılaşmaya çıkarken 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

  • Arda Güler
  • Kenan Yıldız
  • Takas Planı

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.