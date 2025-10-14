İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Arda Veli Kol dünya üçüncüsü oldu

Denizli Özel Tekden Hastanesinin sponsorluğunda Kick Boks Dünya Kupasına katılan milli sporcu Arda Veli Kol üçüncü olarak tarihi bir başarıya imza attı.

IHA14 Ekim 2025 Salı 10:53 - Güncelleme:
Arda Veli Kol dünya üçüncüsü oldu
Başarılı sporcu Arda Veli Kol, 07-12 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'da yapılan Kick Boks Dünya Kupasına Denizli Özel Tekden Hastanesi'nin sponsorluğunda kaldı. Başarılı bir turnuva geçiren milli sporcu, Dünya 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği başarı için sporcuyu tebrik eden Denizli Özel Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, "Sponsoru olduğumuz milli gururumuz Arda Veli Kol, Ülkemizi temsilen katıldığı Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında, dünya 3.sü olarak bizleri gururlandırdı.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Tekden Hastaneleri olarak, milli sporcumuz Arda Veli Kol'u ve emeği geçen kıymetli antrenörlerimizi kutluyor, gelecek için başarılar diliyoruz" dedi.

Milli sporcu Kol da "Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu süreçte her zaman yanımda olan Denizli Özel Tekden Hastanesi ailesine çok teşekkür ederim. Elde ettiğim bu başarıyı daha üst noktalara taşımak için çalışmalara devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

  • Kick Boks Dünya Kupası
  • Arda Veli Kol

