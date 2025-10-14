Arda Veli Kol dünya üçüncüsü oldu

Başarılı sporcu Arda Veli Kol, 07-12 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'da yapılan Kick Boks Dünya Kupasına Denizli Özel Tekden Hastanesi'nin sponsorluğunda kaldı. Başarılı bir turnuva geçiren milli sporcu, Dünya 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği başarı için sporcuyu tebrik eden Denizli Özel Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, "Sponsoru olduğumuz milli gururumuz Arda Veli Kol, Ülkemizi temsilen katıldığı Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında, dünya 3.sü olarak bizleri gururlandırdı.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Tekden Hastaneleri olarak, milli sporcumuz Arda Veli Kol'u ve emeği geçen kıymetli antrenörlerimizi kutluyor, gelecek için başarılar diliyoruz" dedi.

Milli sporcu Kol da "Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu süreçte her zaman yanımda olan Denizli Özel Tekden Hastanesi ailesine çok teşekkür ederim. Elde ettiğim bu başarıyı daha üst noktalara taşımak için çalışmalara devam edeceğim" ifadelerini kullandı.