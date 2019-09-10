28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7779
  • 6,3816
  • 277.2
  • 101143
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aris, teknik direktörlük görevine Guti'yi getiriyor!

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörlerinden Guti'nin Yunanistan'dan teklif aldığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Guti'nin sürpriz bir teklif aldığı iddia edildi. Siyah beyazlılardan ayrıldıktan sonra teknik direktör olarak yoluna devam etmek istediğini belirten İspanol çalıştırıcıya Aris talip oldu. 

İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör arayışlarında olan ve geçici antrenör Apostolos Terzis'in yerine bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Aris'in adayı Guti oldu. İspanyol teknik adamın boşta olması nedeniyle görüşmelerin hemen başlayacağı ve Guti'nin takımın başına getirilmesinin istendiği belirtildi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra genç takım çalıştırmak istemediğini belirten genç teknik adam, yeni bir heyecan yaşamak istediğini ifade etmişti.

Real Madrid altyapısında çalıştıktan sonra Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti, Abdullah Avcı öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörlük için gündemine de gelmişti.

(Futbol Arena)

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama

MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama

Akrebin soktuğu çocuk kurtarılamadı

Akrebin soktuğu çocuk kurtarılamadı

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

Koalaların çılgın kavgası böyle görüntülendi

Koalaların çılgın kavgası böyle görüntülendi

'Türkiye, bizim için çok önemli'

'Türkiye, bizim için çok önemli'

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Ev yapımı konservelerde tehlike: Bu varsa çöpe atın!

Ev yapımı konservelerde tehlike: Bu varsa çöpe atın!

Paraya para demiyorlar: Satışlar daha tarladayken başladı

Paraya para demiyorlar: Satışlar daha tarladayken başladı
 

POPÜLER HABERLER

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Havadan görüntülendi! Bakanlık devraldı...

Havadan görüntülendi! Bakanlık devraldı...

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA