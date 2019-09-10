Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Guti'nin sürpriz bir teklif aldığı iddia edildi. Siyah beyazlılardan ayrıldıktan sonra teknik direktör olarak yoluna devam etmek istediğini belirten İspanol çalıştırıcıya Aris talip oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör arayışlarında olan ve geçici antrenör Apostolos Terzis'in yerine bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Aris'in adayı Guti oldu. İspanyol teknik adamın boşta olması nedeniyle görüşmelerin hemen başlayacağı ve Guti'nin takımın başına getirilmesinin istendiği belirtildi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra genç takım çalıştırmak istemediğini belirten genç teknik adam, yeni bir heyecan yaşamak istediğini ifade etmişti.

Real Madrid altyapısında çalıştıktan sonra Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti, Abdullah Avcı öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörlük için gündemine de gelmişti.

(Futbol Arena)