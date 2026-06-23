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Spor

Arizona'daki son antrenman! A Milli Futbol Takımı, ABD mesaisinde

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile oynayacağı maç için Arizona'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki son maçını 26 Haziran TSİ 05.00'te Los Angeles'ta oynayacak. İşte detaylar...

AA23 Haziran 2026 Salı 09:19 - Güncelleme:
Arizona'daki son antrenman! A Milli Futbol Takımı, ABD mesaisinde
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı.

İlk iki maçını kaybederek gruptan çıkma iddiasını yitiren ay-yıldızlı ekibin, Athletic Grounds'taki idmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşması için taktik çalışıldığı belirtildi.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam TSİ 21.00'de Phoenix'ten kalkacak uçakla ABD maçı için Los Angeles'a hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki son maçını 26 Haziran TSİ 05.00'te Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

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