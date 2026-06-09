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  • Arizona'daki tesisler A Milli Takım için hazır!
Spor

Arizona'daki tesisler A Milli Takım için hazır!

2026 Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın antrenman yapacağı tesislerde hazırlıklar tamamlandı. Ay-yıldızlılar, çalışmalarına basına ve taraftara açık ilk antrenmanla başlayacak.

AA9 Haziran 2026 Salı 01:18 - Güncelleme:
Arizona'daki tesisler A Milli Takım için hazır!
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2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yapacağı tesisler hazır.

A Milli Futbol Takımı, 9 Haziran Salı TSİ 05.15'te Arizona Athletic Grounds'ta basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla çalışmalarına başlayacak.

275 dönüm üzerine yapılan tesiste 24 futbol, 8 beyzbol, 12 plaj voleybolu, 50 voleybol, 16 basketbol sahasının yanı sıra spor salonları da yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yapacağı merkez sahada bugün son hazırlıklar yapılırken, yetkililer saha zeminini antrenmana uygun hale getirdi.

Tesis çalışanları, bugünkü idmanı izlemeye gelecek taraftarlar için saha çevresinde de düzenlemeler yaptı.

Tesis genelinde yer alan tüm ekranlara ise ''Welcome Türkiye'' yazısı ve A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafı yansıtıldı.

  • 2026 Dünya Kupası
  • Arizona Kampı
  • A Milli Takım antrenman

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