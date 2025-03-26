Arjantin, 2026 Dünya Kupası biletini kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'yı 4-1 yenen Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Güney Amerika Elemeleri lideri Arjantin, konuk ettiği Brezilya'yı mağlup ederek puanını 31'e çıkardı ve Güney Amerika'dan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke oldu. Brezilya ise 21 puanla 4. sırada bulunuyor.

Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı Neymar, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.