Ara transfer döneminde kadrosuna N'Golo Kante'yi katarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yeni sezon için çalışmalarına da şimdiden başladığı iddia ediliyor. Arjantin basını sarı-lacivertliler için sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u kadrosuna katmak istiyor. Ancak Zenon'un hedefi Arjantin ekibinde kalmak. Sarı-lacivertlilerin buna rağmen Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile görüşmek istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arjantinli sol kanat Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla 3 maça çıktı ve 179 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Zenon'un Boca Juniors ile 2028'e kadar sözleşmesi var.