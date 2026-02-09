İSTANBUL 11°C / 5°C
9 Şubat 2026 Pazartesi
  Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'den Kevin Zenon hamlesi
Spor

Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'den Kevin Zenon hamlesi

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe için sürpriz iddia Arjantin basınından geldi. Yaz transfer dönemi için hazırlıklara başlayan sarı lacivertiler, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki başarılı futbolcu Kevin Zenon için düğmeye bastı. İşte detaylar...

9 Şubat 2026 Pazartesi 12:47
Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe'den Kevin Zenon hamlesi
ABONE OL

Ara transfer döneminde kadrosuna N'Golo Kante'yi katarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yeni sezon için çalışmalarına da şimdiden başladığı iddia ediliyor. Arjantin basını sarı-lacivertliler için sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u kadrosuna katmak istiyor. Ancak Zenon'un hedefi Arjantin ekibinde kalmak. Sarı-lacivertlilerin buna rağmen Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile görüşmek istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arjantinli sol kanat Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla 3 maça çıktı ve 179 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Zenon'un Boca Juniors ile 2028'e kadar sözleşmesi var.

