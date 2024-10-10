Bu sezon performansıyla Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basını, River Plate'in Mauro Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü.

River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer aldı.

Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.