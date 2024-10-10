İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,224
  • EURO
    37,5725
  • ALTIN
    2873.66
  • BIST100
    9132.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin basını duyurdu! Icardi için River Plate iddiası
Spor

Arjantin basını duyurdu! Icardi için River Plate iddiası

Mauro Icardi için ülkesi Arjantin'in basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. River Plate'in, yıldız golcü için Galatasaray ile temasa geçeceğini aktardı.

10 Ekim 2024 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Arjantin basını duyurdu! Icardi için River Plate iddiası
ABONE OL

Bu sezon performansıyla Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basını, River Plate'in Mauro Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü.

River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer aldı.

Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.