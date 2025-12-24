Son olarak Kasımpaşa maçında attığı golle Hagi'yi geçerek Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyla yeni sözleşme için henüz masaya oturmuş değil. Arjantin basını ise Elche ve Real Oviedo gibi takımların radarında olan Mauro için River Plate'in de devreye girdiğini yazdı. Paparazzi adlı internet sitesinde yer alan haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Gazeteci Pablo Calvari'nin aktardığı bilgiye göre, River'ın listesinin ilk sırasında Icardi yer alıyor.

ROMA DA ONU ÇOK İSTİYOR

'Süper takım' kurma fikriyle, taraftarı ayağa kaldıracak bir yıldız isteyen River Plate Yönetimi, bu noktada hedefini Mauro Icardi olarak belirledi. Calvari, sosyal medya hesabından 'River, Mauro Icardi'yi istiyor. Bu transfer döneminde çıta çok yukarı koyuldu ve görüşmeler büyük bir gizlilikle başladı. Oyuncuyu River'da oynama fikri çok heyecanlandırıyor ve bazı taleplerinde indirime gidebilir' ifadeleriyle haberi duyurdu. Calvari'ye göre İtalya'dan AS Roma da golcü için River'la yarışıyor. 32 yaşındaki forvetin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ancak bu durum ana engel olarak görülmüyor.

SEVGİLİSİ RİVER TARAFTARI

River Futbol Direktörü Mariano Barnao'nun da görüşmelere dahil olduğu belirtiliyor. Mauro Icardi'ye yakın çevreler, oyuncunun hala Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediğini, en az üç-dört yıl daha üst seviyede oynamayı hedeflediğini söylüyor. Ancak bu hikâyede gözden kaçmayan önemli bir detay var: Sevgilisi China Suarez'in duruşu. Suarez'in Arjantin'e dönüş halinde hem çalışabileceği hem de çocuklarıyla daha rahat vakit geçirebileceği ifade ediliyor. Ayrıca China Suarez'in koyu bir River taraftarı olması da önemli bir etken."