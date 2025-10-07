Sakatlığının ardından sahalara yeniden dönen ve bu sezon süre aldığı 9 karşılaşmada 5 gol kaydetmeyi başaran Mauro Icardi, son dönemde eleştirilerin odağındaki isim haline geldi. Arjantinli süper yıldızın fiziksel durumu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yeterli görülmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0 kazandığı Liverpool ve 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçlarında, Mauro Icardi yedek kulübesinde başlamıştı. Başarılı futbolcunun, milli araya girildiği gün tatil amacıyla İspanya'ya gitmesi de olay oldu.

SIĞINAK BULMUŞ GİBİYDİ!

Arjantin basınından Noticiasdebariloche, konuyu şu ifadelerle yorumladı: "Türkiye'de bir sığınak bulmuş gibiydi, ancak son dönemde işler değişiyor. İlk şok, 1-1 berabere biten Beşiktaş derbisinin ardından geldi. Maçın ardından Mauro, stat koridorlarında hiçbir soruya cevap vermeden sessizce stattan ayrıldı. Maç sonrası rutininin sıradan bir anlık görüntüsü gibi görünen bu an, dakikalar sonra Madrid'e varışını paylaşmasıyla, şok yarattı. Galatasaray taraftarı, 'Sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor! Ayrıca disiplinsiz davranışlar için ceza almalı' yorumunda bulundu.