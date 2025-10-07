İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Arjantin basınından Mauro Icardi yorumu! ''Türkiye'de sığınak bulmuş gibiydi''

Sakatlığının ardından sahalara geri dönen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin son dönemdeki davranışları ve Beşiktaş maçının ardından gelen milli arada İspanya'ya gitmesi tepkilere neden oldu. Arjantin basını “Aşk bitti mi?” başlığıyla konuyu ele aldı. İşte detaylar...

7 Ekim 2025 Salı 09:13
Arjantin basınından Mauro Icardi yorumu! ''Türkiye'de sığınak bulmuş gibiydi''
Sakatlığının ardından sahalara yeniden dönen ve bu sezon süre aldığı 9 karşılaşmada 5 gol kaydetmeyi başaran Mauro Icardi, son dönemde eleştirilerin odağındaki isim haline geldi. Arjantinli süper yıldızın fiziksel durumu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yeterli görülmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0 kazandığı Liverpool ve 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçlarında, Mauro Icardi yedek kulübesinde başlamıştı. Başarılı futbolcunun, milli araya girildiği gün tatil amacıyla İspanya'ya gitmesi de olay oldu.

SIĞINAK BULMUŞ GİBİYDİ!

Arjantin basınından Noticiasdebariloche, konuyu şu ifadelerle yorumladı: "Türkiye'de bir sığınak bulmuş gibiydi, ancak son dönemde işler değişiyor. İlk şok, 1-1 berabere biten Beşiktaş derbisinin ardından geldi. Maçın ardından Mauro, stat koridorlarında hiçbir soruya cevap vermeden sessizce stattan ayrıldı. Maç sonrası rutininin sıradan bir anlık görüntüsü gibi görünen bu an, dakikalar sonra Madrid'e varışını paylaşmasıyla, şok yarattı. Galatasaray taraftarı, 'Sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor! Ayrıca disiplinsiz davranışlar için ceza almalı' yorumunda bulundu.

