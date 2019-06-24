Arjantin bir üst tura yükseldi
Copa America B Grubu'nda Katar ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 4. dakikasında Luataro Martinez ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Agüero çıktı ve Arjantin, Katar'ı 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.
Kolombiya'nın Paraguay'ı mağlup etmesiyle birlikte Arjantin, grubu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı. Katar ise 1 puanla son sırada kaldı.
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