30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arjantin bir üst tura yükseldi

Copa America B Grubu'nda Katar ile Arjantin karşı karşıya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mücadelenin 4. dakikasında Luataro Martinez ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Agüero çıktı ve Arjantin, Katar'ı 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

Kolombiya'nın Paraguay'ı mağlup etmesiyle birlikte Arjantin, grubu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı. Katar ise 1 puanla son sırada kaldı.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Feci kaza! Trenin geçtiği köprü çöktü

Feci kaza! Trenin geçtiği köprü çöktü

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Ünlüler böyle oy kullandı

Ünlüler böyle oy kullandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA