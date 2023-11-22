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Spor

Arjantin Brezilya'yı tek golle devirdi

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Brezilya'yı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

22 Kasım 2023 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Arjantin Brezilya'yı tek golle devirdi
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Brezilya deplasmanına konuk oldu. Maracana'daki maçı Arjantin 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Nicolas Otamendi attı.

Brezilya'da Joelinton, 81. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Arjantin 15 puana yükseldi. Brezilya, 7 puanda kaldı.

Arjantin, elemelerdeki bir sonraki maçında sahasında Şili'yi ağırlayacak. Brezilya ise yine evinde Ekvador'u ağırlayacak.

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