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Spor

Arjantin devinin gözü onda! Lucas Torreira için sürpriz iddia

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için yeni bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcu için Arjantin ekiplerinden Boca Juniors, düğmeye bastı. Arjantin ekibi oyuncuyu devre arası kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

AKŞAM17 Şubat 2025 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Arjantin devinin gözü onda! Lucas Torreira için sürpriz iddia
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için flaş bir iddia ortaya atıldı. Strikers'in haberine göre; Arjantin ekiplerinden Boca Juniors, Lucas Torreira'yı ligin devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca haberde; Boca Juniors'ın, yaklaşık 15 milyon euro değeri olan Uruguaylı orta saha için kiralık ya da bonservis için Galatasaray'ın istediği rakamı vermeye hazır oldukları belirtildi. Öte yandan Arjantin ekibinin 28 yaşındaki başarılı futbolcuyu Kulüpler Dünya Kupası için almayı hedeflediği kaydedildi.

AİLEME DAHA YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM!..

Daha önce ESPN'e konuşan Lucas Torreira, Boca Juniors'ta oynamak istediğini belirtirken, "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim" diye açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Lucas Torreira'yı satmaya sıcak bakmıyor. Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre; Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO ÖDEDİ...

Galatasaray, Torreira'yı 2022 yılının Ağustos ayında Arsenal'den transfer etmişti. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibine o dönemde 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Başarılı oyuncunun kariyeri boyunca satışları için toplam 39 milyon 530 bin euro bonservis bedeli ödemesi yapıldı. Bu sezon G.Saray formasıyla 32 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol atıp 6 asist yaptı. Torreira, Uruguay Milli Takımı formasını 40 maçta giydi.

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