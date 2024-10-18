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Spor

Arjantin ekibi dümeni Süper Lig'e kırdı! Cristian Medina'nın yerine Lucas Torreira

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için sürpriz bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki deneyimli futbolcuyu, Arjantin ekibi Boca Juniors listesine aldı. Güney Amerika ekibi Lucas Torreira'nın transferi için ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Akşam18 Ekim 2024 Cuma 09:26 - Güncelleme:
Arjantin ekibi dümeni Süper Lig'e kırdı! Cristian Medina'nın yerine Lucas Torreira
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Aslan'ın istikrarlı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bir türlü Arjantin basını ve Boca Juniors'un yakın markajından kurtulamıyor... Güney Amerika'dan gelen son haberler, Boca'nın transferdeki ilk hedefinin Torreira olduğu yönünde... El Crack Deportivo gazetesinden Damian Rancez'in aktardığı bilgiye göre Boca, Torreira'nın transferi için önemli bir yol kat etti. Rancez, alternatifi Paredes olsa da Torreira'nın transfere daha yakın olduğunu belirtti. Ayrıca Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin bu transferdeki ısrarının da önemli rol oynadığının altı çizildi.

KAPIYI 10 MİLYONLA ÇALACAKLAR

Öte yandan Arjantin ekibinde düzenli olarak forma giyen 6 numara Cristian Medina da Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Torreira'nın bonservisi için kapıyı 10 milyon dolarlık bir teklifle çalması beklenen Boca, bu maliyeti karşılayabilmek için önce Medina'yı satmanın hedeflerini yapıyor. Sarı lacivertliler, yaz aylarında da 22 yaşındaki Arjantinli ön libero için Boca'nın kapısını çalmış ve günler süren pazarlıklar herhangi bir sonuca bağlanamamıştı. Medina'nın Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olması halinde Boca da Torreira için Ocak ayında bastıracak.

RİQUELME SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

Dünyanın birçok ülkesinde spor yayını yapan ESPN'in Arjantin'deki kanalında da Torreira ve Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme arasındaki samimiyete dikkat çekildi. Canlı yayında geçilen bilgiye göre Riquelme, yaklaşık 1 yıldır Torreira ile temas halinde. Boca'nın, 2025 yılı içerisinde Uruguaylı orta sahanın transferini bitirmeyi net olarak hedeflediği ifade edildi. Sarı kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Torreira, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. 28 yaşındaki 6 numaranın güncel değeri 15 milyon euro ve Cim-Bom'la sözleşmesi 2026'ya dek sürüyor...

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