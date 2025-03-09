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Spor

Arjantin ekibi peşini bırakmıyor! Boca Juniors'tan Lucas Torreira hamlesi

Galatasaray'ın kazandığı son iki şampiyonluk önemli bir rol oynayan 29 yaşındaki deneyimli oyuncu Lucas Torreira'ya talip çıktı. Arjantin'in dev kulüplerinden Boca Juniors, Lucas Torreira için Galatasaray'ın istediği rakamda anlaşmaya hazır. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Mart 2025 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Arjantin ekibi peşini bırakmıyor! Boca Juniors'tan Lucas Torreira hamlesi
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Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Lucas Torreira'ya Arjantin'den sürpriz bir talip çıktı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Boca Juniors'ın bu transfer için Galatasaray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu ve eğer Sarı Kırmızılılar kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacağı belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi..

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