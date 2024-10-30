Arjantin'de Boca Juniors forması giyen Cristian Medina, yaz transfer döneminden beri Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki önde gelen isimlerden biri olarak dikkat çekti...

Şimdiye dek Arjantin basınında yer alan haberlerde iki kulüp arasında 10 milyon dolar + 5 milyon dolar bonus ve bir sonraki satıştan pay verilmesi şeklinde anlaşmaya varıldığı öne sürülse de yeni gelen haberler farklı yönde oldu...

OneFootball. com'da yer alan haberde gazeteci Cesar Luis Merlo'nun geçtiği bilgiye göre Boca, ödeme yönteminde değişiklik talep ediyor. Arjantin ekibi, sarı lacivertlilerin yapacağı ödemedeki taksit ve bonusların nakde çevrilmesini istiyor.

Haberde; Fenerbahçe'nin bu talepleri karşılamaması halinde Medina'nın transferinin de oldukça zor olduğu belirtildi. 22 yaşında ve 13 milyon euro piyasa değerine sahip olan 6 numara; bu sezon Boca formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.