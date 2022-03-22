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Spor

Arjantin ile İtalya, ''Finalissima 2022''de karşı karşıya gelecek

Son Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, 1 Haziran'da 'Finalissima 2022'de karşı karşıya gelecek.

AA22 Mart 2022 Salı 23:26 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 23:26
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek turnuvada, iki önemli takım kozlarını paylaşacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2020 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin arasındaki karşılaşma, 1 Haziran Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

86 bin seyirci kapasiteli statta bilet fiyatları 25 ile 99 sterlin arasında değişecek. Bilet satışları, UEFA'nın sitesinden 24 Mart Perşembe günü başlayacak.

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