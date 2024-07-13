İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin mi Kolombiya mı? Copa America'da şampiyon belli oluyor
Spor

Arjantin mi Kolombiya mı? Copa America'da şampiyon belli oluyor

Copa America'da sona gelindi 15 Temmuz Pazartesi günü Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak mücadele şampiyon belli olacak.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
Arjantin mi Kolombiya mı? Copa America'da şampiyon belli oluyor
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Arjantin 16. kez, Kolombiya ise 2. defa kupayı müzesi götürmek için mücadelede edecek.

ABD ev sahipliğinde 24 Haziran'da başlayan 2024 Copa America'da final heyecanı Arjantin ile Kolombiya arasında yaşanacak. 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de başlayacak müsabaka Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN'İN HEDEFİ COPA AMERİCA'DA 16. KEZ KAZANMAK

Copa America'yı tarihinde bugüne kadar 15'er kez ile en fazla Arjantin ile Uruguay kazandı. Arjantin Copa America'yı en fazla müzesine götüren ülke olmak istiyor. Arjantin, 2021'de Copa America, 2022'de ise FIFA Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Kolombiya ise daha önce 1 kez Copa America'yı kazanma başarısı gösterdi.

TURNUVANIN EN GOLCÜSÜ LAUTARO MARTİNEZ

Copa America'da attığı 4 golle Arjantin'in gol yükünü çeken Lautaro Martinez aynı zamanda krallık yarışında zirvede bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu, grup aşamasında Peru'ya 2, Kanada ve Şili karşısında ise 1'er kez gol kaydetti.

ASİST LİDERİ JAMES RODRİGUEZ

Copa America'da asist krallığı yarışında zirvede bulunan James Rodriguez, attığı 6 gol pasıyla Kolombiya'nın finale kalmasında büyük pay sahibi oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Paraguay ve Panama maçlarında 2'şer, Kosta Rika ve Urugay müsabakasında ise 1'er asist yaptı. Rodriguez ayrıca Panama karşısında 1 de gol sevinci yaşadı.

MESSİ REKOR İÇİN SAHADA OLACAK

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 37 yaşındaki futbolcu, Kolombiya müsabakasında süre alması halinde tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

Arjantin - Kolombiya mücadelesini Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.