İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5787
  • EURO
    29,0618
  • ALTIN
    1615.13
  • BIST100
    8428.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin'de gündem Icardi: Yaramaz adam kahraman oldu
Spor

Arjantin'de gündem Icardi: Yaramaz adam kahraman oldu

Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maçta yıldızlaşan Mauro Icardi ülkesi Arjantin'de de gündem oldu. Arjantin'in köklü gazetesi yazdığı haberde Icardi için 'Yaramaz adam kahraman oldu. Icardi penaltıyı kaçırdı ama 4 dakika sonra galibiyet golünü attı.' ifadelerini kullandı.

5 Ekim 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Arjantin'de gündem Icardi: Yaramaz adam kahraman oldu
ABONE OL

Arjantin'in en köklü gazetelerinden La Nacion, Icardi'nin 2 sezondur gösterdiği performans ve Man. United'ı yıktığı golle ilgili, "Yaramaz çocuk kahraman oldu" manşetini attı.

SİHRİNİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde de sihrini gösterdi.

ARJANTİN'DE DE GÜNDEM

Rams Park'ta 2-2 biten Kopenhag maçında sessiz kalan, Manchester United karşılaşmasında ise kaçırdığı penaltıdan sonra muhteşem bir gol atan 30 yaşındaki forvet, Avrupa basınında olduğu kadar ülkesi Arjantin'de de gündemin zirvesine oynadı.

GENİŞ YER VERDİ

Arjantin'in en eski gazetelerinden La Nacion, Galatasaray ve Icardi'ye geniş yer verdi.

İNTİKAMINI ALDI

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray'dan Old Trafford'da büyük galibiyet. Yaramaz adam kahraman oldu. Icardi penaltıyı kaçırdı ama 4 dakika sonra galibiyet golünü attı. 30 yaşındaki Rosariolu intikamını aldı. Savunmanın kötü bir şekilde durduğunu fark etti, Onana ile birebir mücadele ederek aşırtma bir vuruş yaptı takımına 3 puanı aldırdı. Bu gol, Galatasaray'ın Bayern Münih'le yarışmasını sağladı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.