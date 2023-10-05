Arjantin'de gündem Icardi: Yaramaz adam kahraman oldu

Arjantin'in en köklü gazetelerinden La Nacion, Icardi'nin 2 sezondur gösterdiği performans ve Man. United'ı yıktığı golle ilgili, "Yaramaz çocuk kahraman oldu" manşetini attı.

SİHRİNİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde de sihrini gösterdi.

ARJANTİN'DE DE GÜNDEM

Rams Park'ta 2-2 biten Kopenhag maçında sessiz kalan, Manchester United karşılaşmasında ise kaçırdığı penaltıdan sonra muhteşem bir gol atan 30 yaşındaki forvet, Avrupa basınında olduğu kadar ülkesi Arjantin'de de gündemin zirvesine oynadı.

GENİŞ YER VERDİ

Arjantin'in en eski gazetelerinden La Nacion, Galatasaray ve Icardi'ye geniş yer verdi.

İNTİKAMINI ALDI

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray'dan Old Trafford'da büyük galibiyet. Yaramaz adam kahraman oldu. Icardi penaltıyı kaçırdı ama 4 dakika sonra galibiyet golünü attı. 30 yaşındaki Rosariolu intikamını aldı. Savunmanın kötü bir şekilde durduğunu fark etti, Onana ile birebir mücadele ederek aşırtma bir vuruş yaptı takımına 3 puanı aldırdı. Bu gol, Galatasaray'ın Bayern Münih'le yarışmasını sağladı."