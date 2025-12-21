İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin'de tarih yazdı! Fernando Muslera'dan 1 haftada 2 kupa
Spor

Arjantin'de tarih yazdı! Fernando Muslera'dan 1 haftada 2 kupa

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes ile Platense karşı karşıya geldi. Maçı Estudiantes 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Fernando Muslera 1 haftada 2 kez kupa kazandı. İşte detaylar..

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 10:36 - Güncelleme:
Arjantin'de tarih yazdı! Fernando Muslera'dan 1 haftada 2 kupa
ABONE OL

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes ile Platense karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Muslera'nın takımı Estudiantes 2-1 kazanmayı başardı.

Estudiantes'e şampiyonluğu getiren golleri 79 ve 90+1. Dakikada Lucas Alario kaydetti. Platense'nin tek golü ise 49. Dakikada Zapiola'dan geldi.

1 HAFTADA 2 KUPA

Uruguaylı eldiven Muslera böylelikle 1 haftada 2 kez kupa kazandı. 39 yaşındaki kaleci geçtiğimiz günlerde de Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

2025'İ 4 KUPAYLA TAMAMLADI

Tecrübeli eldiven, 2025 yılında 2 lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 4 kupa kazandı. Muslera'nın bu sene kazandığı kupalar şu şekilde: Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, Arjantin Ligi, Arjantin Şampiyonlar Kupası.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.