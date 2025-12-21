Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes ile Platense karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Muslera'nın takımı Estudiantes 2-1 kazanmayı başardı.

Estudiantes'e şampiyonluğu getiren golleri 79 ve 90+1. Dakikada Lucas Alario kaydetti. Platense'nin tek golü ise 49. Dakikada Zapiola'dan geldi.

1 HAFTADA 2 KUPA

Uruguaylı eldiven Muslera böylelikle 1 haftada 2 kez kupa kazandı. 39 yaşındaki kaleci geçtiğimiz günlerde de Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

2025'İ 4 KUPAYLA TAMAMLADI

Tecrübeli eldiven, 2025 yılında 2 lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 4 kupa kazandı. Muslera'nın bu sene kazandığı kupalar şu şekilde: Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, Arjantin Ligi, Arjantin Şampiyonlar Kupası.