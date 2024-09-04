Fenerbahçe'ye uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Cristian Medina transferinde beklenen haber gelmedi.

SON TEKLİF REDDEDİLDİ

ESPN Arjantin'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Boca Juniors'a yaptığı 15 milyon dolar artı sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren teklif, Arjantin ekibi tarafından reddedildi.

20 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Haberde, Boca Juniors'un Medina'nın sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolar'lık bedeli talep ettiği ifade edilirken, maddi olarak zor durumda olmamaları ve Medina'yı kritik bir oyuncu olarak görmeleri sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedikleri kaydedildi.

"BİR İHTİMAL VAR"

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için halen bir şansı olduğu ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılma şansı kalmayan Medina için Boca Juniors'un istediği gibi oyuncuyu Ocak ayına kadar Boca'da kiralık olarak bırakacak bir formülün Fenerbahçe tarafından kabul edilebileceği belirtildi.