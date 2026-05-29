Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

2026 Dünya Kupası'nın dikkat çeken ekiplerinden Arjantin, turnuvanın kadrosunu açıkladı. Güney Amerika temsilcisinde, Lionel Messi de kadroda yerini aldı.

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Tangocular, J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile mücadele edecek.

İşte Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Musso, Rulli, Martinez

Savunma: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lucas Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina.

Orta saha: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister, Fernandez.

Hücum: Alvarez, Messi, Gonzales, Almada, Simeone, Paz, Lopez, Lautaro Martinez.