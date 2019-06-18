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Arjen Robben, Beşiktaş yolunda

Sky Sports’a konuşan Robben, “Futbola devam edip, etmeme konusun da kararımı 1-2 hafta içinde vereceğim” dedi. Hollanda basını, “Oyuncuyla çok sayıda ilgilenen kulüp var. En ciddi olanlar Benfica ve Beşiktaş” diye yazdı.

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HEMEN hemen her transfer döneminde ismi Türk kulüpleriyle anılan Arjen Robben ilk kez Türkiye’ye çok yakın. Geçtiğimiz sezonu B. Münih’le şampiyon olarak tamamlayan ve Alman ekibine veda eden Hollandalı yıldız, geleceğiyle ilgili kararı 2 hafta içinde vereceğini söyledi. Sky Sport’un Alman tarafına konuşan Arjen Robben, “Kramponlarımı söğüt dalına asıp asmayacağım konusunda hala kararsızım. Bu konuda 1-2 hafta içinde kararımı vermeyi planlıyorum. Kararımı verdiğim zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağım. Şu anda ailemle ve menajerimle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Net bir karar vermiş değiliz” diye konuştu.
 
 EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ’TAN!..
 
Alman basını, daha önceki yıllarda da Arjen Robben’i renklerine bağlamak isteyen Türk kulüplerinin, Hollandalı yıldız için yine devrede olduğunu da duyurdu. Ancak gelen teklifler içinde en ciddisinin Beşiktaş olduğu belirtildi. Hollanda basını da benzer haberlere yer verdi. vtbl internet haber sitesinde yer alan haberde, “Bayern Münih’ten ayrıldıktan sonra pek çok kulüp, Robben’le ilgileniyor. PSV, Groningen, Ajax da onun Hollanda’ya geri dönmesini istiyor. Japonya’ya geçiş seçeneği de dışlanmış gibi görünmüyor. Ancak şu anda en ciddi teklif Beşiktaş ve Benfica’dan. Gelecek sezon iki takımdan birinde devam edebilir” bilgisine yer verildi.
 
AVCI TECRÜBELİ YILDIZ SEVİYOR
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın daha önce futbolunun son dönemini yaşayan tecrübeli yıldızları kadrosuna kattığı ve bunlardan iyi verim aldığı biliniyor. Başakşehir’de bu şekilde pek çok futbolcuyu yeniden ayağa kaldıran Avcı’nın, Robben’le de iyi bir iş çıkartacağı söylenebilir. Beşiktaş’ın bu bölgede oynayan Quaresma’yla yollarını ayırması halinde Robben seçeneği daha güçlü şekilde gündeme gelebilir. 35 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon B.Münih’te sadece 19 maçta 1008 dakika sahada kalmasına rağmen 6 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
 
Akşam
 

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