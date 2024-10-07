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Spor

Arkas Spor, 1. Lig'de mücadele edeceklerini duyurdu

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla altyapıya ve genç oyunculara odaklanmak için yollarına 1. Lig'de devam edeceklerini duyurdu.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
Arkas Spor, 1. Lig'de mücadele edeceklerini duyurdu
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, alınan karar doğrultusunda 1. Lig'de mücadele edeceklerini duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kararın altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma hedefiyle yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Arkas Spor Kulübü olarak her zaman Türk voleybolunun gelişimine katkıda bulunmayı ve genç yeteneklerin yetişmesine destek olmayı en büyük misyonlarımızdan biri olarak gördük.

Bugün sizlerle, kulübümüzün geleceğine dair önemli bir kararı paylaşmak istiyoruz.

2025-2026 sezonu itibariyle Arkas Spor Kulübü, Efeler Ligi'ndeki mücadelesine ara verip, 1. Lig'de yoluna devam etme kararı almıştır.

Bu karar, tamamen "altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma hedefimiz" doğrultusunda alınmış olup, kulübümüzün "spor okullarını genişletme ve geliştirme" amacıyla daha fazla kaynağı bu alana aktarma isteğiyle şekillenmiştir.

Amacımız, sadece saha başarısı elde etmek değil, aynı zamanda Türk sporuna uzun vadeli değer katacak yeni nesiller yetiştirmek ve spor kültürünü daha geniş bir tabana yaymaktır. Spor okullarımıza yapacağımız yatırımlarla daha fazla genci bu güzel branşla tanıştırmayı ve onların gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz.

Bu süreçte, bizlere inanan ve destek veren tüm paydaşlarımıza, taraftarlarımıza, sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Yolculuğumuz yeni bir aşamaya geçiyor ve bu süreçte yine birlikte başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

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