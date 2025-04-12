Arkas Spor avantaj peşinde

Efeler Ligi'ni 16 galibiyet 8 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Arkas Spor, Play-Off 1-4 etabı ilk maçında yarın Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek İzmir'e mutlu bir şekilde dönmek istiyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Seride iki galibiyete ulaşan ekibin final etabına yükseleceğine dikkat çeken Özden, "Normal sezonu başarılı bir şekilde tamamladık. Umarım Play-Off etabında da bu başarımızı devam ettiririz. Yarın Ankara'dan galibiyetle dönerek İzmir'deki ikinci maça avantajlı çıkmayı hedefliyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum ve onlara güveniyoruz.

Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabının ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de İzmir'de oynanacak.