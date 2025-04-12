İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arkas Spor avantaj peşinde

Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ilk maçında yarın Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart'ın konuk olacak.

IHA12 Nisan 2025 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Arkas Spor avantaj peşinde
ABONE OL

Efeler Ligi'ni 16 galibiyet 8 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Arkas Spor, Play-Off 1-4 etabı ilk maçında yarın Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek İzmir'e mutlu bir şekilde dönmek istiyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Seride iki galibiyete ulaşan ekibin final etabına yükseleceğine dikkat çeken Özden, "Normal sezonu başarılı bir şekilde tamamladık. Umarım Play-Off etabında da bu başarımızı devam ettiririz. Yarın Ankara'dan galibiyetle dönerek İzmir'deki ikinci maça avantajlı çıkmayı hedefliyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum ve onlara güveniyoruz.

Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabının ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de İzmir'de oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.