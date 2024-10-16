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Spor

Arkas Spor, Avrupa'ya erken veda etti

Temsilcimiz Arkas Spor, mücadele ettiği CEV Challenge Cup'a erken veda etti. İlk maçın ardından ikinci maçında da Finlandiya ekibi Akaa Volley'e 3-0 mağlup olan Arkas Spor Avrupa'dan erken koptu.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Arkas Spor, Avrupa'ya erken veda etti
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Erkekler CEV Challenge Cup 32'li final turu ikinci maçında Arkas Spor, Finlandiya'nın Akaa Volley takımına deplasmanda 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. İlk müsabakayı da İzmir'de 3-1 kaybeden lacivert-beyazlılar, iyi başladığı sezonda Avrupa'dan erken koptu.

Karşılaşmaya iki takımda file üstünde etkili başladı. Son ana kadar çekişmeli geçen setin son anlarında hata yapmayan Akaa 25-23 ile 1-0 öne geçti. İkinci setti de Finlandiya ekibi 28-26 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette İzmir temsilcisi oyundan erken koptu. Akaa Volley bu seti 25-16 maçı da 3-0 kazandı. Sezona Süper Kupa ve Balkan Kupası'nı alarak başlayan Arkas Spor, yönetimin aldığı sezon sonu ligden çekilme kararı sonrasında henüz galibiyetle tanışamadı.

  • CEV Challenge Cup
  • Arkas Spor
  • Akaa Volley

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