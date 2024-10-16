Arkas Spor, Avrupa'ya erken veda etti

Erkekler CEV Challenge Cup 32'li final turu ikinci maçında Arkas Spor, Finlandiya'nın Akaa Volley takımına deplasmanda 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. İlk müsabakayı da İzmir'de 3-1 kaybeden lacivert-beyazlılar, iyi başladığı sezonda Avrupa'dan erken koptu.

Karşılaşmaya iki takımda file üstünde etkili başladı. Son ana kadar çekişmeli geçen setin son anlarında hata yapmayan Akaa 25-23 ile 1-0 öne geçti. İkinci setti de Finlandiya ekibi 28-26 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette İzmir temsilcisi oyundan erken koptu. Akaa Volley bu seti 25-16 maçı da 3-0 kazandı. Sezona Süper Kupa ve Balkan Kupası'nı alarak başlayan Arkas Spor, yönetimin aldığı sezon sonu ligden çekilme kararı sonrasında henüz galibiyetle tanışamadı.